Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
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Journal of Personality and Social Psychology‘de yayınlanan yeni bir araştırma durumu açıklıyor. Araştırmaya göre “Fotoğraf çekmek deneyime katılımı arttırıyor ve bu da, eğlenceyi arttırıyor.”
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Araştırma, yüzlerce denek üzerinde gerçekleştirilmiş. Kişiler, kendilerini ortamdan ayıran bir kamerayı taşırken veya fotoğrafları silerken bile daha mutlu olduklarını belirtiyorlar. Ancak negatif deneyimlerin fotoğraflarını çekmek de, kişileri daha mutsuz yapıyor. Başka bir deyişle fotoğraf çekmek, içinde bulunulan ortamın, çeken kişiyi daha fazla etkilemesi anlamına geliyor.
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Araştırmanın yazarları University of Souther California’dan Kristin Diehl, Yale University’den Gal Zauberman ve University of Pennsylvania’dan Alixandra Barasch.
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1. Fotoğrafların dili semboliktir.
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2. Yaşamlarımızın bizim için ne anlam ifade ettiğini anlamak için fotoğraf çekiyoruz ve o an hissettiğimiz duyguları ölümsüzleştiriyoruz.
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3. Kamera, insanların bir kamera olmadan nasıl göreceğini öğreten bir araçtır.
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4. Harika bir fotoğraf, en derin anlamda fotoğraflanan şey hakkında ne hissettiğinin tam bir ifadesidir ve bu nedenle, kişinin hayat hakkında bütün olarak hissettiğinin gerçek bir ifadesi olur.
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5. Sadece siz ve kamera. Limit Sizsiniz: Neyi, nasıl görmek istiyorsanız!
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6. Her fotoğrafın, kendi depresyonunuz hakkında konuşmaya başlaması için bir fırsat olup olmadığını düşünün.
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7. Her fotoğraf ve hikaye, iç gözlem, kişisel gelişim ve empati kurmak için savunmasız bir cesaret eylemidir.
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8. Fotoğraf ve kelime çoğul öznedir. İfade ettiği anlamlar, içeriğiyle sınırsızlaşabilir.
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9. Fotoğrafları nasıl gördüğünüzü ve onlarda gördükleriniz dünyayı nasıl gördüğünüzün bir yansımasıdır.
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10. Fotoğrafın bir avantajı, görsel olması ve dilin ötesine geçebilmesidir.
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11. Fotoğraf ile yeni bir dil yaratılmıştır. Şimdi gerçekliği, gerçeği ilk defa ifade etmek mümkün. İstediğimiz sürece bir izlenime bakabiliriz, onunla ilgili araştırma yapabiliriz ve dolayısıyla, geçmiş deneyimlerini istediğimiz gibi yenileyebiliriz.