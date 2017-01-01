Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!

Araştırma, yüzlerce denek üzerinde gerçekleştirilmiş. Kişiler, kendilerini ortamdan ayıran bir kamerayı taşırken veya fotoğrafları silerken bile daha mutlu olduklarını belirtiyorlar. Ancak negatif deneyimlerin fotoğraflarını çekmek de, kişileri daha mutsuz yapıyor. Başka bir deyişle fotoğraf çekmek, içinde bulunulan ortamın, çeken kişiyi daha fazla etkilemesi anlamına geliyor.