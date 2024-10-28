Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın son maçında Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçta karşılaştı.

Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı. Maçta goller; 13. dakikada Davinson Sanchez, 67. dakikada Victor Osimhen ve 90+4. dakikada Muçi'den geldi.

Galatasaray bu sonuçla birlikte 28 puanla liderliğini perçinledi. Beşiktaş ise 20 puanla 4. sıraya düşmüş oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise aynı haftada sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

GALATASARAY NAMAĞLUP TEK TAKIM

Derbi maç ilk 9 hafta sonunda Süper Lig'de namağlup 2 takımı karşı karşıya getirdi. Galatasaray maçı kazanarak namağlup serisini devam ettiren tek takım oldu.

Beşiktaş ise 10. haftada ilk yenilgisini aldı.