Kazayla ilgili açıklama şöyle:

23.11.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Muhammad ASAD (E-32) yönetimindeki GP 592 plakalı kamyon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Calliope mağazası önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada yolun solunda park halinde bulunan SC 113 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan SC 113 plakalı salon araç o esnada önünde park halinde bulunan SS 406 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır. Yine Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan SS 406 plakalı araç ise, o esnada önünde park halinde bulunan GM 753 plakalı salon aracın ön kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

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