Rum motosikletli eylemciler tarafından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, “Solomos Solomu ile Tasos Isaak’ı Anma ve Anti-İşgal Etkinliği” düzenleneceğinden, Derinya Kara Geçiş Kapısı’nın, bugün 19.00 – 23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacağı duyuruldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan duyuruda, bu bağlamda, karşılaşılabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı, Derinya Kara Geçiş Kapısı, KKTC’den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesine geçişler için aynı tarih ve saatler arasında güvenlik nedeniyle kapalı olacağından, KKTC’den GKRY Bölgesine geçecek kişilerin Derinya Kara Geçiş Kapısı yerine Akyar Kara Geçiş Kapısı'nı kullanmaları istendi.

RUM POLİSİ DE DUYURU YAPTI

Bu arada, Rum haber kaynaklarına göre, Rum polisinden de yapılan duyuruda, Derinya Sınır Kapısı'nda gerçekleşecek eylem dolayısıyla, bugün kapının 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapalı olacağı belirtildi.