Destici yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türkiye'nin 50 yıl önce uluslararası ilişkilerdeki gücünü tüm dünyaya gösterdiği önemli bir dönüm noktası ile mutlak bir askeri zaferi olduğunu belirtti. Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında, harekat öncesi Kıbrıs'ta katledilerek şehit olan soydaş ve dindaş kardeşlerimizi, 1570’ten 1974'e, Kıbrıs'ı Türk toprağı yapmak, Kıbrıs'ın, Türk'ün vatanı kalması ve Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimizin güvenliği için canlarını veren tüm şehitlerimizi, Dr. Fazıl Küçük’ü, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın kararını alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, harekata gerçekleştiren kahraman askerlerimizi, ve mücahitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum."