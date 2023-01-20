Asgari ücretli, yeni asgari ücreti eline almadan ürünlere zam gelmeye devam ediyor.
Deterjan ve temizlik ürünlerine yüzde 10-15 civarı zam gelmesi bekleniyor.
En son tütün ürünleri 2-3 TL zamlanmıştı.
Kaynak: Kıbrıs Postası
Asgari ücretli, yeni asgari ücreti eline almadan ürünlere zam gelmeye devam ediyor.
Deterjan ve temizlik ürünlerine yüzde 10-15 civarı zam gelmesi bekleniyor.
En son tütün ürünleri 2-3 TL zamlanmıştı.
Kaynak: Kıbrıs Postası
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