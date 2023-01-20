Asgari ücretli, yeni asgari ücreti eline almadan ürünlere zam gelmeye devam ediyor.

Tekin Arhun'a hizmet plaketi! Tekin Arhun'a hizmet plaketi!

Deterjan ve temizlik ürünlerine yüzde 10-15 civarı zam gelmesi bekleniyor. 

En son tütün ürünleri 2-3 TL zamlanmıştı. 

Kaynak: Kıbrıs Postası