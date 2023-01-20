En son tütün ürünleri 2-3 TL zamlanmıştı.

Deterjan ve temizlik ürünlerine yüzde 10-15 civarı zam gelmesi bekleniyor.

Asgari ücretli, yeni asgari ücreti eline almadan ürünlere zam gelmeye devam ediyor.

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