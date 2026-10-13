Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Petrol-İş Sendikası, işten çıkarılmak istenen 9 personelin görevlerine devam etmesi ve görev tanımlarının yapılması talebiyle, 14 Ekim 2026 itibarıyla KPET’de süresiz grev başlattığını duyurdu.

Dev-İş’in sosyal medya paylaşımında, Petrol-İş Sendikası’nın tüm iyi niyetli ve çözüm odaklı yaklaşımlarına rağmen işverenin, işten çıkarılmak istenen 9 personel konusunda geri adım atmadığı belirtildi.

Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun çağrısıyla işverenin de katıldığı toplantıda, söz konusu işten çıkarma kararlarının geri alınması ve 9 personelin ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirilmesinin önerildiği kaydedildi. Sendikanın, ihtiyaç duyulan pozisyonların bulunduğunu belirterek uzlaşmaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

İşveren tarafının ise 24 saatlik değerlendirme süreci talep ettiği belirtilen açıklamada, toplantının üzerinden 24 saat geçmesine rağmen herhangi bir geri dönüş yapılmadığı ifade edildi.

“YÖNETİM KURULU KARARI USULSÜZ”

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, KPET Yönetim Kurulu toplantısında alınan işten çıkarma kararının usulsüz olduğunun saptandığı ileri sürülen açıklamada, kararda tüm yönetim kurulu üyelerinin imzasının bulunmadığı ve gündemde böyle bir konu olduğunun tüm üyelere bildirilmediği savunuldu. Söz konusu usulsüzlüğün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da iletildiği belirtildi.

Şirketin mali durumunun sendika için önemli olduğu ifade edilen açıklamada, verilere bakıldığında şirketin kâr oranlarını katladığı öne sürüldü.

Dev-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan usulsüz olduğu belirtilen kararı dikkate alarak işten çıkarma kararlarını kabul etmemesini beklediklerini kaydetti. Açıklamada, KPET yöneticilerine de bu tutumdan vazgeçme ve emekçilerin işlerine devam etmesine olanak sağlama çağrısı yapıldı.

Sendika, 9 personelin işten çıkarılmasına ilişkin kararlar geri alınana ve söz konusu çalışanların görev tanımları yapılana kadar süresiz grevin devam edeceğini belirterek, “Direne direne kazanacağız!” ifadelerini kullandı.