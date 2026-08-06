Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen muhtelif kullanılmış eşya ve içkilerin perakende usulü satışa sunulacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, satış; cumartesi günü 08.30-13.00 ile 14.00-17.30 saatleri arasında Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Lefkoşa Kâğıt ve Buluntu Ambarı’nda yapılacak.

Açıklamada, satış için cumartesi sabah 07.30’dan itibaren sıra numarası verileceği belirtilerek, satışların nakit veya kredi kartı ile yapılacağı ancak satılan malların iade ve değişiminin yapılmayacağı kaydedildi.

Satışlar, malzemeler bitene kadar hafta içi mesai saatleri içinde de devam edecek.