Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Lefkoşa Kağıt ve Buluntu Ambarına teslim edilen malzemelerin cumartesi günü perakende usulü satışa sunulacağını açıkladı.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme yaptığı yazılı açıklamada, satışların nakit veya kredi kartı ile gerçekleştirileceğini; satılan malların iade ve değişiminin yapılmayacağını belirtti.

Satış için cumartesi günü saat 07.30’dan itibaren sıra numarası verileceğini ve 08.30 itibarı ile satışa başlanacağını kaydeden Yeşilleme, satışın, cumartesi günü 08.30-13.00 ile 14.00-17.30 saatleri arasında Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Lefkoşa Kağıt ve Buluntu Ambarında yapılacağını bildirdi.

Yeşilleme, malzemeler bitene kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde satışa devam edileceğini belirtti.