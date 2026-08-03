Yapılan duyuruya göre satış, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü Lefkoşa Kağıt ve Buluntu Ambarı'nda (Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi karşısı) gerçekleştirilecek. Satışlar 08.30-13.00 ile 14.00-17.30 saatleri arasında yapılacak.

Satın alma işlemleri nakit veya kredi kartı ile gerçekleştirilebilecek. Satışı yapılan ürünlerde iade ve değişim yapılmayacağı belirtilirken, satış günü yoğunluğu önlemek amacıyla saat 07.30'dan itibaren sıra numarası dağıtılacağı ve satışların saat 08.30'da başlayacağı bildirildi.

Ayrıca, satışa sunulan ürünlerin tamamının ilk gün tükenmemesi halinde, kalan malzemelerin hafta içi mesai saatleri içerisinde satışına devam edileceği ifade edildi.