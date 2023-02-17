Özellikle binlerce öğrencinin eğitim gördüğü okul binalarının ne kadar depreme dayanıklı olduğu tartışılmaya başlandı. Erenköy Lisesi ve Yeniboğaziçi İlkokulu binasının riskli yapılar altında olduğu belirtildi. Türkiye'de deprem felaketinin acı yüzüyle ve ortaya çıkan tablo ile yüzleşen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, adaya döner dönmez okullarla ilgili adım attı. Bakan Nazım Çavuşoğlu, Erenköy Lisesi’nin bir bölümü ile Yeniboğaziçi İlkokulu’ndaki bazı sınıfların güvenli okullara taşınacağını belirtti. Öğrencilerin eğitim bakanlığının koordinesinde taşınacağını dile getiren Çavuşoğlu, önceliklerinin öğrencilerin güvenliği olduğunu vurguladı ve gerekenin yapılacağını kaydetti. Çavuşoğlu, Erenköy Lisesi ve Yeniboğaziçi İlkokulu’nda yapılacak yeni binaların Eylül ayında eğitime hazır hale getirileceğini kaydetti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre, deprem açısından riskli yapılar olduğu belirtilen okul ve devlet tarafından yapılan binalar şöyle:

Devlet Okul binaları:

Namık Kemal Lisesi (Mağusa)

Canbulat Özgürlük Ortaokulu (Mağusa)

Gazimağusa TMK (Mağusa)

Polatpaşa İlkokulu (Mağusa)

Çanakkale Ortaokulu (Mağusa)

Yeniboğaziçi İlkokulu (Yeniboğaziçi)

İskele Bekirpaşa Lisesi (İskele)

Vadili İlkokulu (Vadili)

Karpaz Meslek Lisesi (Dipkarpaz)

Haspolat Meslek Lisesi (Lefkoşa)

Değirmenlik İlkokulu (Değirmenlik)

Girne TMK (Girne)

Diğer (devlet tarafından yapılan) binalar:

Gazimağusa Sosyal Konut Apartmanları (Gazimağusa)

Seaside Oteli (Mağusa)

Geçitkale Bucağı Kerpiç Bina

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi (Lefkoşa)

Devlet Tiyatroları (Lefkoşa)

KKTC Sağlık Bakanlığı Lapta Huzur Evi (Lapta)