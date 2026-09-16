Devlet Üretme Çiftliği Dairesi'nden yapılan açıklamada, Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’nde 25 baş kasaplık kuzu, 50 baş kasaplık koyun, 40 baş kasaplık oğlak ve 50 baş kasaplık keçinin kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satılacağı belirtildi.

Açıklamada, taban fiyatlarının kuzu 440 TL/kg, koyun 250 TL/kg, oğlak 380 TL/kg ve keçi 250 TL/kg olarak verildi.

Tekliflerin KDV’siz olarak verilmesi gerektiği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemeler peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılabileceği belirtilen açıklamada, isteyenlerin satışına sunulan hayvanları ilgili çiftlikte görebilecekleri de kaydedildi.

-Teklifler en geç 23 Eylül, saat 11.00’a kadar

Tekliflerin en geç 23 Eylül Çarşamba günü saat 11.00’a kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği de vurgulanan açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı uyarısı yapıldı.

İhaleyi kazananların en geç 2 Ekim Cuma gününe kadar hayvanlarını almak zorunda oldukları, 2 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği de açıklandı.