Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı “Dezenformasyon Deprem Bülteni" yayınladı. Yayınlanan bültende bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan iddiaların gerçek olmadığı detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Bültene https://www.iletisim.gov.tr/images/uploads/dosyalar/11-subat-bulten.pdf linkinden ulaşabileceği kaydedilirken, güncel, anlık olarak yaptığımız doğrulama çalışmaların da https://twitter.com/dmmiletisim adresiyle takip edilebileceğinin altı çizildi.