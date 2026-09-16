Devlet Su İşleri (DSİ) KKTC Proje Müdürlüğü denetiminde yürütülmekte olan “KKTC Tarafı İçmesuyu Tesisleri İşletilmesi ve Personel Çalıştırılması” işi kapsamında, Eşref Bitlis Kışlası ve Eski Dikmen Depo bağlantı hattında yenileme, bakım, onarım ve arıza giderme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Söz konusu teknik çalışmaların tamamlanabilmesi amacıyla 18-22 Eylül 2026 tarihleri arasında zorunlu su kesintisi uygulanacak.
Kesintiden etkilenecek depolar ve bölgeler şöyle:
- DSİ Yeni Dikmen Deposu
- Mevcut Eski Dikmen Deposu
- Mevcut Eşref Bitlis Kışla Deposu
- Söz konusu depolardan su temin eden tüm yerleşim alanları
Süreç içerisinde halkımıza ve belediyelerimize gerekli bilgilendirmeler basın yoluyla yapılacak.
Vatandaşların yaşanabilecek su kesintisine karşı gerekli tedbirleri almaları ve mevcut su kaynaklarını dikkatli kullanmaları önemle rica olunur.