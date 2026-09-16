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Vatandaşların yaşanabilecek su kesintisine karşı gerekli tedbirleri almaları ve mevcut su kaynaklarını dikkatli kullanmaları önemle rica olunur.

Süreç içerisinde halkımıza ve belediyelerimize gerekli bilgilendirmeler basın yoluyla yapılacak.

Kesintiden etkilenecek depolar ve bölgeler şöyle:

Devlet Su İşleri (DSİ) KKTC Proje Müdürlüğü denetiminde yürütülmekte olan “KKTC Tarafı İçmesuyu Tesisleri İşletilmesi ve Personel Çalıştırılması” işi kapsamında, Eşref Bitlis Kışlası ve Eski Dikmen Depo bağlantı hattında yenileme, bakım, onarım ve arıza giderme çalışmaları gerçekleştirilecek.

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