KIB-TEK'in açıklaması şöyle:

26 Kasım 2024 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; 09:00 ile 12:00 saatleri arasında; Caesar Apartmanları ve Longbeach bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.