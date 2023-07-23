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Hava bugün nasıl olacak? 23 Temmuz 2023

Hava bugün nasıl olacak? 23 Temmuz 2023

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 2 saatlik kesinti olacak köy ve bölgeler şöyle:

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