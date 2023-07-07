Polis tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydetti:

09 Temmuz 2023 Pazar günü, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Lefkoşa’da bisiklet yarışı ve Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından Lefke’de akuatlon (koşu-yüzme-koşu) yarışları gerçekleştirilecektir.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan bisiklet yarışı, 08:30 –11:30 saatleri arasında Lefkoşa’da, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberinde başlayacak ve Alayköy Ağıllar Çemberi’nden geçilip Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunu kullanılarak, Serhatköy Alt Geçidine gelindikten sonra geri dönülecek ve aynı güzergah üzerinden yarışın başlangıç noktası olan Sevgi Çemberine gelinip yarış burada son bulacaktır.

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan akuatlon (koşu-yüzme-koşu) yarışı ise 07:00-10:00 saatleri arasında, Lefke Belediye Plajı ile Yeşilırmak köyü arasındaki yol güzergahında yapılacaktır.



Belirtilen yarış güzergahları üzerinde, sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacaktır.

Bisiklet ve Akuatlon Yarışları devam ettiği sürece, sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.