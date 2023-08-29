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Bu bağlamda, halkımızın mağduriyet yaşamaması adına, KKTC'den GKRY Bölgesine geçecek kişilerin anılan tarih ve saatler arasında Derinya Kara Geçiş Kapısı yerine Akyar Kara Geçiş Kapısını kullanmaları önemle rica olunur.

30 Ağustos 2023 tarihinde, GKRY Bölgesinde Derinya Kara Geçiş Kapısında elektrik hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle GKRY Yetkilileri tarafından 08:30 - 17:00 saatleri arasında Derinya Geçiş Kapısının geçişlere kapatılacağı yönünde bilgi alınmıştır.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Uluçay: İlk günden itibaren maaşlar günü gününe ödendi

Uluçay: İlk günden itibaren maaşlar günü gününe ödendi

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