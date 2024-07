KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre 4 saatlik kesintiden Yolcu Ltd. ve civarı, , 6'ıncı, 7'nci, 8'inci, 24'üncü, 25'inci, 26'ncı sokaklar ile 2'nci Cadde, Sanayi Caddesi ve İtfaiye bölgesi etkilenecek. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.