Girne’de bazı bölgelerde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK), yarın Armacon Sitesi ve civarı, Ozanköy’ün güneyi, Ozanköy köy içi, Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi su pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi, Ozanköy mezarlık bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım onarım nedeniyle yapılacak kesinti, 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında olacak.

Gazimağusa’da bazı köylere elektrik verilemeyecek

Gazimağusa’da trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bazı bölgelere bugün 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK, verilen bilgiye göre, kesintiden, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Cami, Altınova köyü ve Ağıllar Köyü etkilenecek.

Güzelyurt’ta da bazı bölgelerde elektrik kesintisi

KIB-TEK, Kumköy anayolu, Yayla (Kumköy), Kumköy su motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları bölgelere bugün 9.30-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, kesintinin, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım ve proje çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.