Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın Erülkü Süpermarket bölgesinde fiber optik kablo bağlantılarının yeni yapılan altyapıya aktarılması için çalışma yapılacağı bildirildi.

Daire’den yapılan açıklamada, yapılacak bu çalışmadan dolayı saat 08:00 - 09:00 saatleri arasında Ercan, Değirmenlik, Yeniceköy, Balıkesir, Paşaköy ve Kırıkkale bölgelerinde ses, ADSL ve internet hizmetlerinde kesinti olacağı duyuruldu.

Açıklamada, “Saat 09:00 – 10:00 saatleri arasında yapılacak çalışmad ise yurt dışı internet erişimlerinde çok kısa süreli kısmi düşüşler meydana gelebilecektir. Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.