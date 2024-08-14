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14.08.2024 tarihinde, saat 18.20 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun 12-13 kilometreleri içerisinde, çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Mahmut ERPOLAT (E-30), yönetimindeki PD 563 plakalı arkası kapalı kamyon araç sürücüsü gerisini kontrol etmeden dikkatsizce önünde seyreden aracı geçmek için yolun sağ şeridine geçtiği esnada gerisinden sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Öztaş Süleyman TÜM (E-20) yönetindeki YF 998 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak

Polisin açıklaması şöyle:

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