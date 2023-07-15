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Soruşturma devam ediyor...

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sağ köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gül Derviş Çetereisi (46) yönetimindeki plakasız motosiklet ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman yolun solundan çıkıp trafik levhasına çarptı.

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