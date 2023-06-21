Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:
20.06.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde, Imran SHABBIR (E-37) yönetimindeki ES 089 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağında bulunan Gazi Ömer Kurt sokağa dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ergün KEMANECİLER (E-23) yönetimindeki SD 716 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ergün KEMANECİLER, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, ortopedi servisinde müşahede altına alındı. ES 089 plakalı araç sürücüsü Imran SHABBIR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.