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KF 910 plakalı araç sürücüsü, sigortasız ve tehlikeli araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

Çarpmanın etkisiyle sol tarafa doğru savrulan RHA 4160 plakalı araç, sol arka tekerleği ile kaldırıma da çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Gazimağusa ’da Anıt Çemberi üzerinde, dün saat 13:30 sıralarında, Berkay Gülden (E-20) yönetimindeki KF 910 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce İsmet İnönü Bulvarına giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun soluna savrulup yol kenarında park halinde bulunan RHA 4160 plakalı polis aracının sağ arka kısmına çarptı.

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