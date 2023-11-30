Polisin kazalarla ilgili açıklaması şu şekilde:

29.11.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da Topçu Bulvarı üzerinde, Orhan SEVİNDİK (E-47) yönetimindeki FL 177 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Kerime YAYLA(K-58)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Kerime YAYLA, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde kalça kırığı teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

98 Promil alkolle yola çıktı

30.11.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Kani ÖZERMAN (E-58) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HD 392 plakalı araç ile Gönyeli Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce şerit değiştirmesi sonucu, o esnada aynı istikamete doğru seyreden Ceylinnur GENÇ (K-19) yönetimindeki VP 682 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Alkollü sürücü trafik adasına çarptı!

30.11.2023 tarihinde saat 01:50 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Ramazan FİDAN (E-30) 170 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MK 941 plakalı araç ile trafik ışıklarına geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu yol ortasındaki trafik adasına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

