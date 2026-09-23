Koronavirüs nedeniyle 2021 yılında İstanbul’da hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk doktor Halil Onalt’ın adını taşıyan Dikmen Sağlık Merkezi’nin açılış töreninde Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Başbakan Ünal Üstel konuşma yaptı.

Törende konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sözlerine 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına değinerek başladı. Dinçyürek, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Dr. Halil Onalt Dikmen Sağlık Merkezi’nin modern yapısı ve uzman kadrosuyla bölgeye hizmet sunacağını kaydeden Dinçyürek, “Söz verdik, yaptık. Halk talep etti, biz yaptık. Muhalefet hayal etti, biz yaptık. Bu vizyonla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

İki hafta içinde dört büyük açılış gerçekleştireceklerini belirten Dinçyürek, gelecek hafta Devlet Laboratuvarı’nın açılışını yapacaklarını, Güzelyurt Hastanesi ile adanın en donanımlı tesisi olan Girne Hastanesi’nin de kısa süre içinde hizmete alınacağını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel’in liderliğinde “yerinde sağlık hizmeti” vizyonunu ortaya koyduklarını belirten Dinçyürek; Dipkarpaz’dan Lefke’ye kadar mevcut merkezleri yenilediklerini, eksik noktalara sağlık ocağı ve odaları açtıklarını dile getirdi.

Maraş’a dev bir sağlık merkezi inşa edildiğini, depreme dayanıksız Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin yıkılıp yeniden yapıldığını ve Lapta Sağlık Merkezi’nin kapasitesinin artırıldığını söyleyen Bakan Dinçyürek, yapılan her yatırımla birlikte bu merkezlerde hizmet alan hasta sayısının arttığını vurguladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yığılmaları azaltmak amacıyla her ilçeye yatırım yaptıklarını söyleyen Dinçyürek, İskele Hastanesi’nin yılsonu, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin 2027’de tamamlanacağını belirtti.

Sağlık alanında 20 milyon euroluk teknolojik yatırım yapıldığını vurgulayan Dinçyürek, ülkede yapılan robotik cerrahi, Parkinson ameliyatlarına dikkat çekti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kurulan anjiyo merkezinde yüzlerce hastaya müdahale edildiğini ve kalp-damar ameliyatlarının da başlatıldığını kaydeden Dinçyürek, 20 yeni tam donanımlı ambulansla filolarını güçlendirdiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Yeni dönemde ada genelinde evde sağlık hizmetini de başlatacağız. Yaşlılarımıza ve engellilerimize evlerinde sağlık hizmeti sunacağız” dedi.

Dinçyürek konuşmasının sonunda, sağlığa sağladıkları katkılardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’ne teşekkür etti.