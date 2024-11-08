Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 9 ay cezaevinde kalan Dilan ve Engin Polat'ın boşanacakları iddia edildi.

Geçen yıl kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları ile tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın boşanacakları iddia edildi. Çiftin 19 Aralık 2024 tarihinde devam eden mahkemeleri öncesinde ayrılacakları iddia edildi. Sosyal medya hesabından boşanma iddialarını tiye alan çift ''Söyleyin de o tarihte orada olalım'' dedi. Kendi aralarında şakalaşan çift boşanmayacaklarını açıkladı.