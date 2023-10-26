İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ve aileleri hakkında örgüt soruşturması başlatıldı.

Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK çiftin tüm mal varlığıyla ilgili rapor hazırladı.

Raporun ardından çiftin tüm mal varlıklarına el konularak çift hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken bu sabah vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı.

Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı.

Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi.