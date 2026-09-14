Moral’ın Azerbaycan Türk Kafkas Müslümanları İdaresi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşma yaptığı da belirtildi.

KKTC Din İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hakan Moral, konuşmasında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın her geçen gün daha da güçlendiğini, bölgesel ve küresel ölçekte umudun, adâletin ve barışın teminatı haline geldiğini belirtti.

Moral, “Siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda yakalanan bu tarihi ivmenin, manevi alanda da bu güçlü birliktelikle taçlanması geleceğimiz adına en büyük teminattır.” dedi.

Moral, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak yer almasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

KKTC’nin maruz kaldığı insanlık dışı izolasyon ve haksız ambargolara karşı en güçlü kalkanının Türk dünyasının birliği ve dayanışması olduğunu vurgulayan Moral, “Bu dayanışma ve birlik ruhu, KKTC’nin uluslararası alanda haklı sesinin daha güçlü duyurulmasına, Müslüman Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin daha etkin bir şekilde savunulmasına büyük katkı sağlamaktadır.” İfadelerini kullandı.