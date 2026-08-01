Bakan Dinçyürek, şu ifadeleri kullandı:

“ Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 50’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 68’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 455’inci yıl dönümlerini kutlamanın haklı gururunu yaşamaktayız.

1 Ağustos, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini, birlik ve dayanışma ruhunu simgeleyen anlamlı bir tarihtir. Bu özel gün, halkımızın özgürlüğü, güvenliği ve geleceği için verilen fedakârlıkları gelecek nesillere hatırlatan önemli bir mirastır.

Bugün sahip olduğumuz huzur ve bağımsızlık; Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle verilen mücadelelerin, kahraman Mehmetçiklerimizin, Mücahitlerimizin ve Mücahidelerimizin büyük fedakârlıklarının eseridir.

Bu vesileyle, tüm halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyor; aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun.”