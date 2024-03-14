Sağlıkta eksikler olduğunu ancak bunları gidermek için çalıştıklarını söyleyen Dinçyürek, sağlıkta doğru planlama için doğru verileri yakalayabilmenin önemli olduğunu, bunun için de kayıp-kaçağın yakalanabilmesi gerektiğini ifade etti.

“Bu sadece otomasyonla mümkündür” diyen Hakan Dinçyürek, “Göreve geldiğim günden beri e-devlet kapsamında olan e-sağlığa hayata geçirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

İlaç takip sistemi konusunda kimsenin hoşuna gitmeyen olaylar yaşandığını söyleyen Dinçyürek, otomasyon sisteminin bu yılın 3’üncü çeyreğinde hazır olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı döneminde 114 hemşire, 14 ebe hemşire ve 48 hekimin sağlık kadrosuna dahil edildiğini, yan dallardaki eksiklikleri de peyder pey gidermeye devam ettiklerini ifade eden Dinçyürek, Girne Hastanesi’nin bu yıl hizmete gireceğini, Güzelyurt Hastanesi’nin de bu yılın sonu ya da 2025’nin başında açılacağını söyledi.

Pamuklu Hastanesi’nin tamamlanacağını, Maraş’a sıfırdan hastane yapılacağını, Lapta Sağlık Merkezi’nin yenileceğini, Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin ihalesine birkaç hafta içinde çıkılacağını kaydeden Dinçyürek, Gazimağusa Hastanesi’ni 3 basamak haline getirmek için atılan adımlara işaret etti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm servislerinin 2024’te yenileceğini söyleyen Dinçyürek, depreme dayanıklılık konusunda sorunu olan Talasemi Merkezi’nin başka bir yere taşınacağını söyledi.

Sağlık sistemine dahil edilen cihazlar ve sağlık ocaklarındaki hizmetler konusunda da bilgi veren Dinçyürek, bu yılın sonunda 20 yeni ambulansı 112’nin hizmetine sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

8 yıldır devre dışı kalan Devlet Laboratuvarının ihalesine bu ay içinde çıkılacağını da kaydeden Dinçyürek, “Akredite olmuş Devlet Laboratuvarına çok kısa sürede kavuşacağız” dedi.

Göreve geldiğinde bütçede ilaçla ilgili kaynak olmadığını ancak 2 kez ihale bitirdiklerini ifade eden Dinçyürek, bu yıl kesintisiz ilaç tedarikini sağlamak için 750 milyon TL’lik ihaleye çıkıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, “2024’te İlaç Eczacılık Dairesi’ni de yeniden yapılandıracağız” dedi.