Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünü Anavatan Türkiye ile birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Bakan Dinçyürek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında kazanılan 30 Ağustos Zaferi, bir milletin bağımsızlık ve özgürlük uğruna neleri göze alabileceğini tüm dünyaya gösteren eşsiz bir destandır.

30 Ağustos, geçmişte kazanılmış büyük bir zaferi anmanın ötesinde; birlik ve beraberliğin, vatan sevgisinin ve özgür yaşama iradesinin gelecek nesillere aktarılması gereken güçlü bir mirastır.

Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de bu mirasın taşıdığı anlamı çok iyi biliyor; Türk milletinin sevinç ve gururunu kendi sevincimiz ve gururumuz olarak görüyoruz. Anavatan Türkiye ile aynı ortak değerler etrafında kenetlenerek, bu anlamlı günü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Bu vesileyle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”