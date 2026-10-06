Dinçyürek, iki ambulansın ilave olarak ihale sürecinin içerisinde devam ettiğini belirterek, çok yakın tarihte mevcut iki ambulansa ilave iki ambulansın daha 112 ambulans filosuna dahil olacağını ifade etti.

Böylece göreve geldiği günden beri 20 tam donanımlı, son teknolojiye sahip ambulansın ambulans filosuna dahil olduğunu kaydeden Dinçyürek, bu gelişmelerin ülkemiz sağlığının güçlenerek devam etmesine katkı sağladığını söyledi.