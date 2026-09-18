Dinçyürek, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinden tedavi ve rehabilitasyona, aile desteğinden kurumlar arası koordinasyona kadar kapsamlı bir mücadele gerektiğini belirterek, “Hiçbir çocuğumuzu kaybetmeyi kabul edemeyiz, hiçbir gencimizi gözden çıkaramayız, hiçbir aileyi bu mücadelede yalnız bırakamayız” dedi.

Dinçyürek konuşmasında, bugün hem Kıbrıs’ta hem Türkiye’de hem de dünya penceresinden bakıldığında bir soruna yaklaşım ve çözüm yöntemi konusunda çok önemli noktaların ortaya konulduğunu ifade etti.

Sempozyumda konuşulanların ortaya çıkardığı yol haritasının kendileri için değerli olduğunu belirten Dinçyürek, “Bugün konuşulanların ortaya çıkardığı yol haritası bizler için değerlidir” dedi.

Dinçyürek, açılış konuşmalarında iki devletin en üst temsilcilerinin kesin muhatap iradesini ortaya koymasının kendileri açısından ayrıca değer taşıdığını kaydetti.

Bilinçsel veriler ile uzman görüşlerinin bir araya gelerek ortaya çıkardığı yol haritasının devlet iradesiyle birleşmesi halinde uygulamaya geçeceğini belirten Dinçyürek, bunun sonuç alıcı ve etkin bir mücadelenin parçası ve yol haritasını oluşturacağını söyledi.

Dinçyürek, konuşmasının sonunda sempozyuma katkı koyan herkese teşekkür ederek, “Bundan dolayı bir kez daha herkese katkılarından dolayı teşekkür ederim, minnettarız” ifadelerini kullandı.