Dinçyürek, tedavi altındaki 6 bebeğin solunum cihazlarından ayrıldığını, durumun iyiye gittiğini bildirdi.

Dinçyürek’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-6 Bebeğimiz var. 6’sı da solunum cihazlarından ayrılmış durumda. Kendileri soluk alıp vermede başarılı bir noktada. Cihaz desteğinden kurtulmaları çok önemli bir nokta.

–Her geçen saat ilave bir komplikasyon yaşanmadığı sürece lehimize işliyor.

-Cumartesi öğleden sonra ile şu an arasında 48 saat varken bu 48 saat içerisinde önce hastalar stabil hale geldi, sonra iyileşme yönünde adımlar attılar.

-Gelinen nokta bizim için sevindirici ancak herşey bitmiş değil.

-Çocuklar bu talihsiz olay yaşanmadan önceki hallerine dönüyorlar.