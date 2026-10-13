Dinçyürek, ambulans helikopter projesini 2033 vizyonu çerçevesinde önümüzdeki dönemde hayata geçireceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dinçyürek, CTP ve medyasının geçmişte de ülkenin geleceğini değiştirecek projelere inanmadığını savunarak, bugün de aynı yaklaşımın sürdüğünü ileri sürdü.

“İNANMADIKLARI BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK”

Suyun geleceğine, üniversitelerin kurulmasına ve havalimanının tamamlanmasına inanılmadığını belirten Dinçyürek, bugün de elektrik ve doğal gaz projelerine inanılmadığını savundu.

Lefkoşa Hastanesi’nin temelinin atılması, Karpaz Hastanesi’nin bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması, Girne ve Güzelyurt hastanelerinin açılması ve Devlet Laboratuvarı’nın yeniden hizmete girmesi konularında da benzer bir yaklaşım sergilendiğini ileri süren Dinçyürek, “İnanmadıkları birçok projeyi hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

CTP’nin muhalefet anlayışını eleştiren Dinçyürek, “Ufku dar, dili uzun bu muhalefet anlayışının ülkeye tek bir proje kazandıramamasının nedeni de bu inançsızlıktır. Bu ağır hasta anlayışa da bir ambulans gereklidir” dedi.

“AMBULANS HELİKOPTER PROJESİNE KARŞI ÇIKIYORLAR”

Ambulans helikopter projesine yönelik eleştirileri de değerlendiren Dinçyürek, dünyanın birçok ülkesinde acil hasta nakli ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ambulans helikopterlerin ülkede hizmete girmesine karşı çıkıldığını savundu.

Yangın helikopteri konusunda sık sık açıklama yapanların, insan hayatını kurtaracak ve acil tahliyelerde kullanılacak ambulans helikopterine karşı çıktığını ileri süren Dinçyürek, bir insanın hayata tutunması için bazen saniyelerin bile önemli olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, 2033 vizyonu çerçevesinde ambulans helikopter projesini de önümüzdeki dönemde hayata geçireceklerini belirtti.