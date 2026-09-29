Dinçyürek, “Göreve geldikten sonra ihtiyacı gördük, planladık, yaptık ve açıyoruz” dedi.

Yaklaşık 10 yıl önce Devlet Laboratuvarı'nın yandığını ve devre dışı kaldığını belirten Dinçyürek, “Hem düşük kapasitede çalışıyor hem de operasyonunu kaybetmişti” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar düşük kapasitede hizmet vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Dinçyürek, yeni dönemde halk sağlığına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak, üreticiye, ticarete, ithalata ve ihracata katkı sağlayacak dünya standartlarında dev bir laboratuvar yaptıklarını belirtti.

Dinçyürek, “Yeni Devlet Laboratuvarı'nı yaptık. Biz açılışa hazırız. 30 Eylül, Çarşamba saat 17'de açılışımıza bekliyoruz” dedi.