Dinçyürek, sağlık alanında hayata geçirilen yatırımlara dikkat çekerek, “Bizim hayalimiz, bu ülkede her insanın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetine zamanında ulaşmasıdır. Bunun için çalışıyor, bunun için yatırım yapıyoruz. Ama açılan hastanelere, yenilenen sağlık merkezlerine artık hayal denmez. Eser denir” ifadelerini kullandı.

“Yıllardır konuşulan projeleri gerçeğe dönüştürüyoruz”

Girne ve Güzelyurt hastanelerinin tamamlanarak hizmete açıldığını belirten Dinçyürek, Yeni Lefkoşa Hastanesi’nin inşaatının hızla devam ettiğini, Karpaz Pamuklu Hastanesi’nin ise yıl sonunda tamamlanacağını kaydetti.

Yıllardır konuşulan projeleri gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Dinçyürek, Besim’in “Önce sağlık merkezlerini halledin” sözlerine de yanıt verdi.

Dinçyürek, “Belli ki gelişmeleri takip etmiyor” diyerek, Dikmen Sağlık Merkezi’nin açıldığını, Maraş’a yeni sağlık merkezi yapıldığını, Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin yeniden inşa edildiğini ve Lapta Sağlık Merkezi’nin yenilendiğini ifade etti.

“Devlet Laboratuvarı’nı yeni binasına kavuşturduk, ambulans filomuzu güçlendirdik”

2016 yılında meydana gelen yangının ardından yıllarca bekleyen Devlet Laboratuvarı’nın yeni binasına kavuştuğunu belirten Dinçyürek, ambulans filosuna da tam donanımlı yeni araçlar eklendiğini söyledi.

Göreve geldikleri dönemde yapılan eleştirileri hatırlatan Dinçyürek, “Bu bütçeyle hepsini değil, bir tanesini yapın, sizi ayakta alkışlayacağız” diyenlere seslenerek, “Şimdi bu sözleri değil, o alkışı bekliyoruz” dedi.

“Sağlıkta çözülmesi gereken sorunları görmezden gelmiyoruz”

Sağlık sisteminde devam eden sorunların da farkında olduklarını belirten Dinçyürek, acil servislerde, randevu sisteminde, yoğun bakımda ve ilaca erişimde çözülmesi gereken sıkıntılar bulunduğunu kabul etti.

Dinçyürek, “Bunları görmezden gelmiyoruz. Her sıkıntı, çözüm üretme sorumluluğumuzu büyütüyor” ifadelerini kullanarak, mevcut sorunların çözümü ile yeni yatırımların birbirinin alternatifi olmadığını vurguladı.

Yeni hastanelerin, sağlık merkezlerinin ve hasta nakil imkânlarının da çözümün bir parçası olduğunu belirten Dinçyürek, sağlık altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

“Ambulans helikopterine hayal diyeceğinize, inşallah demeniz daha doğru olur”

Ambulans helikopter projesine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Dinçyürek, Besim’in ambulans helikopterin gerekli olabileceğini kabul ettiğini ancak projeyi “hayal” olarak nitelendirdiğini söyledi.

Dinçyürek, “Hayal diyeceğinize, ‘İnşallah’ demeniz daha doğru olur” diyerek, bir hastanın hayatını kurtarmak için her dakikanın değerli olduğunu vurguladı.

Görevinin, hastalara zaman kazandıracak imkânları hazırlamak olduğunu ifade eden Dinçyürek, bugünün sorunlarını çözerken yarının ihtiyaçlarını da karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

“İskele’ye hastane, beş sağlık merkezi ve üç diş hastanesi açacağız”

Besim’in “Halk konuşacak” sözlerine de değinen Dinçyürek, “Elbette halk konuşacak. Biz de halkımızın karşısına eserlerimizle ve yeni hedeflerimizle çıkıyoruz” dedi.

Yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri açıklayan Dinçyürek, Lefkoşa ve Karpaz hastanelerinin açılacağını, İskele’ye yeni bir hastane yapılacağını, beş yeni sağlık merkezi ve üç diş hastanesinin hizmete gireceğini söyledi.

Genel Sağlık Sigortası’nın da hayata geçirileceğini belirten Dinçyürek, ambulans helikopter projesinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Dinçyürek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ve sizi üzmek istemem ama bu halkın önümüzdeki dönemde bir de ambulans helikopteri olacak. UBP çalışıyor. Hayal dediğiniz her şey gerçek oluyor.”