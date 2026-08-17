Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, bugün yapımı devam eden Karpaz Hastanesi’nin şantiye alanında açıklamalarda bulundu.

Dinçyürek, hastanenin kaba inşaatının tamamlandığını belirterek, içerisinde mekanik ve elektrik altyapısının hızlı bir şekilde yapıldığını söyledi.

Karpaz bölgesine hastane yapılacağının 10 yıllarca, 30 yılı aşkın süredir söylendiğini hatırlatan Dinçyürek, “Biz ise yapıyoruz. Yıl sonuna inşaatın tamamı bitmiş olacak ve bölge halkına hizmet veriyor duruma gelecek” dedi.

“Bazıları sadece konuşup insanlara vaatlerde bulunuyor. Bizse insanlarımıza yaptıklarımızı gösteriyoruz. Eserlerimiz konuşuyor” ifadelerini kullanan Dinçyürek, vaat ettiklerinin bir bir hayata geçtiğini görmekten mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Dinçyürek, “Yeni dönemde yapacaklarımıza şimdiden hazırız. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.