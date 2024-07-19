Bakan Dinçyürek mesajında, Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe, bağımsızlığa ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yılının haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

“20 Temmuz, KKTC Devleti’nin egemen varlığının temelinin atıldığı gündür. Bugün tüm zorluk ve yokluklara rağmen büyük mücadeleler vererek, yıllar boyunca inanç, kararlılık ve azimle Rum-Yunan saldırılarına karşı direnen Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye ile tek yürek olup Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayallerini tarihe gömdüğü, Kıbrıs Türk halkının yeniden doğduğu tarihi bir gündür.” diyen Dinçyürek, Kıbrıs Türk halkının, geçmişte yaşananları bir daha yaşamaması için, kendilerine düşen görevin, egemen varlığı ve özgür yaşamın simgesi olan KKTC Devleti'ne her koşulda sahip çıkmak ve geleceğe taşımak olduğunu bilmesi gerektiğini kaydetti.

Dinçyürek, mesajında şunları belirtti:

“Başta Anavatan Türkiye olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde hiç düşünmeden canını, malını ve yüreğini ortaya koyan tüm halkımıza şükranlarımı sunar, Mutlu Barış Harekatı'na katılıp omuz omuza savaşan Mehmetçik ve mücahitlerimize minnettar olduğumuzu belirtmek isterim.

Varoluş mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitlerimizi rahmetle anar, Kıbrıs Türkü’nün Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlarım.”