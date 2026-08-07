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Ülkemize gerek siyasi yaşamı gerekse iş dünyasında sunduğu katkılarla iz bırakan Şemsi Kazım’ı saygı ve minnetle anıyor, Merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

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“Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclis Üyesi, değerli iş insanı Şemsi Kazım’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Dinçyürek şu ifadelerde bulundu;

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclis Üyesi ve iş insanı Şemsi Kazım’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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