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25.11.2023 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde, Mehmet Ferhat AKALIN (E-28) yönetimindeki EZ 538 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Çakızdez Restoran önlerindeki sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve yol kenarında bulunan köprü taşına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Ferhat AKALIN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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