Yedikonuk-Kaplıca Anayolu’nun 6-7’nci kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.
Kaza, bugün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Sürücü, Yedikonuk’tan Kaplıca istikametine seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Yolun solundan çıkan araç toprak sete çarparak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.