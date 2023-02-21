Lefkoşa Göçmenköy’de saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kasap dükkanının camlarını indirdi.

Şenkul: Şüpheli binaları çok kısa süre içerisinde gerekli testlere tabii tutacağız Şenkul: Şüpheli binaları çok kısa süre içerisinde gerekli testlere tabii tutacağız

Dükkanda maddi hasar meydana geldi. 

Ayrıntılar gelecek…