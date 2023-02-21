Lefkoşa Göçmenköy’de saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kasap dükkanının camlarını indirdi.
Dükkanda maddi hasar meydana geldi.
Ayrıntılar gelecek…
Lefkoşa Göçmenköy’de saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kasap dükkanının camlarını indirdi.
Dükkanda maddi hasar meydana geldi.
Ayrıntılar gelecek…
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