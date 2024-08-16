Polisten verilen bilgi şöyle:

“16.08.2024 tarihinde, saat 15:30 raddelerinde, Gazimağusa Karpaz Anayolu Mehmetçik 1. Yol Kavşağında, Özgür ÖZTÜRK (E-37) yönetimindeki ZUE 433 plakalı salon araç ile Mehmetçik İstikametinden gelerek Mağusa Karpaz Anayolundan doğu istikametine doğru dönüş yaptığı esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ şeridine geçerek o esnada doğu istikametinden batı istikametine doğru kendi şeridinde gitmekte olan Yavuz ŞUMRUT (E-61) yönetimindeki YK 664 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.”