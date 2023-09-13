-ÖZEL HABER

Resmi Gazetede yer alan bilgiye göre, Bakanlar Kurulu, KKTC Washington Temsilciliğine nakledilen ve 29 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ev kiralayan ve Yurt Dışında Görev Yapan Dışişleri Dairesi Personeline Verilecek Ek Ödenekler Tüzüğü uyarınca, 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren kira katkısı almaya hak kazanan kamu görevlisinin, bin 104 ABD Doları kira katkısı almasına karar verdi.

Budapeşte temsilcisine 442,50 Euro

Öte yandan KKTC Budapeşte Temsilciliği'nde görev yapan ve hali hazırda kira katkısı alan kamu görevlisinin, kira katkısı miktarının 442,50 Euro olarak güncellenmesine karar verdi.

Doha temsilcisine bin 520 Dolar

Bakanlar Kurulu yine aynı tüzük uyarınca KKTC Doha temsilcisine de bin 521 dolar kira katkısı verilmesine karar verdi