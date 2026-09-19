Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bürokratlarının eşlik ettiği Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, New York’ta, BM Genel Kurul çalışmaları kapsamında, BM yetkilileri ve bazı katılımcı ülkelerin dışişleri bakanları ile ikili temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, temasları kapsamında KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantılarına da katılacak.

New York temaslarının ardından, Washington’a geçecek olan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bazı yetkililer ile görüşmelerde bulunacak, düşünce kuruluşları ile bir araya gelerek, Kıbrıs konusunda sunumlarda bulunacak.