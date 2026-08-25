Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi’nin daveti üzerine temaslarda bulunmak üzere KKTC’de bulunan Almanya Federal Meclisi Alternative für Deutschland (AfD) Milletvekili Maximilian Krah’ı kabul ederek görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Ertuğruloğlu, görüşmede, Alman Milletvekili Krah’ın soruları üzerine, Kıbrıs meselesine ilişkin tarihsel perspektif içeren kapsamlı değerlendirmelerde bulunarak, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve iki devletli çözüm vizyonu hakkında bilgi verdi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) çalışmalarına da değinen Ertuğruloğlu, TMK’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul edildiğini hatırlattı, buna rağmen Rum yönetiminin mülkiyet konusunda yasa dışı tutuklamalara başvurduğunu ve KKTC ekonomisine zarar verme girişimlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü’nün de hazır bulunduğu görüşmede, Alman Milletvekili Krah’a, Cumhuriyet Meclisi AKPA Temsilcisi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy eşlik etti.