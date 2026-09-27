Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul çalışmaları kapsamında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ismail Ould Cheikh Ahmed ile New York’taki Türk Evi’nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, görevine yeni başlayan İİT Genel Sekreteri Ahmed’i tebrik ederek, başarı dileklerini iletti; gelecek dönemde de yakın çalışma ortamı ve iş birliği içinde olunmasını temenni etti.

Gözlemci üye KKTC’nin İİT çatısı altında düzenlenen üst düzey toplantı ve etkinliklere aktif katılım sağladığını ve geçmiş dönemlerde çeşitli İİT etkinliklerine KKTC’nin ev sahipliği yaptığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, önümüzdeki dönemde de bir İİT etkinliğine KKTC’nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

KKTC’nin, İİT Sekretaryası ve Teşkilat üyesi ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirmeyi öncelikli hedef olarak gördüğünü belirten Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına yıllardır uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonun aşılması konusunda İİT’nin desteğinin önemine dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İİT Genel Sekreteri Ahmed’e, Kıbrıs meselesini tarihsel bir perspektifle ele alarak kapsamlı bilgi sundu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile ortak yürütülen Kıbrıs politikası hakkında bilgi verdi.